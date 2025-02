Primo tempo tutto di marca juventina: i bianconeri passano in vantaggio con Vlahovic e creano molte palle gol. Nella ripresa gli ospiti calano, il Cagliari a differenza della prima frazione prova a reagire ma non punge. La squadra di Nicola rimane ferma a quota 25 col Lecce, a più quattro dall’Empoli terzultimo.

LA CRONACA

GLI STESSI DI BERGAMO – Nicola rinnova la fiducia agli undici che hanno fermato l’Atalanta. Davanti a Caprile, conferme per Zappa, Mina, Luperto e Augello. In mediana, ancora una volta, Adopo, Makoumbou e Deiola. In avanti c’è Piccoli, sulle fasce Zortea e Felici.

Per Thiago Motta gli esterni davanti a Di Gregorio sono Weah e Cambiaso, in mezzo la coppia Gatti-Kelly. A centrocampo gioca il duo formato da Locatelli e Koopmeiners, McKennie si posiziona sulla trequarti. Conceicao e Yildiz agiscono da esterni alti, in mezzo c’è Vlahovic.

Il Cagliari Calcio prosegue il suo percorso di valorizzazione della cultura e delle tradizioni della Sardegna. Nel pre-partita, Club ha promosso il Carnevale sardo con uno speciale video dedicato alla ricorrenza trasmesso sul maxischermo della Unipol Domus.

Lo stadio è sold out: sono oltre sedicimila gli spettatori sugli spalti.

VANTAGGIO JUVE – La Juventus parte bene, fa un gran possesso palla ma nei primi minuti non riesce a pungere dalle parti di Caprile. I bianconeri non si lasciano però sfuggire la prima ghiotta occasione: al 13’ pasticcio difensivo, Adopo effettua un retropassaggio velenoso verso Mina, il colombiano si fa soffiare il pallone da Vlahovic che dribbla Caprile e lo infila; vano il tentativo del difensore numero 26 di recuperare la sfera che si infila lentamente in porta. Al 22’ ancora Vlahovic si rende pericoloso, è bravo Caprile in uscita a sventare la minaccia. Al 24’ Conceicao conclude debolmente verso l’estremo difensore rossoblù che respinge. Il Cagliari ogni tanto prova ad affacciarsi timidamente nella metà campo avversaria, ma la Juve ribalta il gioco e al 29’ ha un’altra occasione con Yildiz che, servito dallo scatenato Vlahovic, impegna ancora una volta il portiere rossoblù. Al 35’ la conclusione di Locatelli termina alta, pochi secondi più tardi Conceicao riceve un pallone al centro dell’area ma non impatta la sfera. Al 36’ il primo tiro in porta del Cagliari: Zortea calcia centrale, Di Gregorio blocca il pallone. Al 40’ doppio tentativo di testa di Luperto, il difensore è però impreciso. Si va al riposo con la Juventus in vantaggio.

RIPRESA SOTTOTONO – Mister Nicola si ripresenta in campo con Luvumbo al posto di Felici. Al 58’ è la volta di Coman che prende il posto di Deiola nel tentativo di dare più vivacità alla manovra offensiva rossoblù. Nella Juve, che non ha lo stesso ritmo del primo tempo, entrano Douglas Luiz e Kolo Muani. Al 65’ Adopo conclude debolmente e centralmente di testa. Al 69’ ancora cambi per il Cagliari: fuori Adopo e Zortea, dentro Viola e Marin. Thiago Motta sceglie invece di mandare in campo Thuram e Rouhi. Al 78’ Vlahovic si invola verso la porta, tira e costringe Caprile a un miracoloso intervento. Nel finale di gara dentro Mbangula. Al minuto 82 Cagliari pericoloso con una punizione di Marin, dopo appena 30 secondi Coman spara alto da buona posizione. Nicola nel finale inserisce Pavoletti al posto di Makoumbou. Nei cinque minuti di recupero c’è tempo per una conclusione di Viola che si perde a lato, un tiro di Yildiz respinto dall’ottimo Caprile e un tiro a giro di Gatti che non trova la porta. Più ombre che luci in questo Cagliari, che specialmente nel corso della ripresa, quando la Juventus è calata, avrebbe potuto fare qualcosa in più.

SI VA A BOLOGNA – I rossoblù interrompono la striscia positiva che durava da due partite. L’occasione del riscatto arriverà tra una settimana, quando la squadra di Nicola (domenica, ore 15) è attesa dall’impegnativa trasferta di Bologna.

Formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli.

A disposizione: Auskelis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo. All. Nicola.

​Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Nico Gonzalez, Thuram, Kolo Muani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta.