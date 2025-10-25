Una gara tra auto potrebbe essere stata la causa del terribile incidente che ha causato la morte di Beatrice Bellucci a Roma.

Secondo quanto emerso dalle indagini, come riporta Tg Com 24, pare che una BMW con a bordo due giovani stesse viaggiando ad alta velocità, forse partecipando a una sorta di competizione con un'altra vettura, quando il conducente ha perso il controllo e ha colpito la Mini (estranea alla presunta gara) su cui si trovava la vittima, che procedeva sulla stessa strada finendo contro un albero sullo spartitraffico.

Nonostante i soccorsi tempestivi, la ragazza è purtroppo deceduta poco dopo il violentissimo impatto. Anche i due giovani nella BMW e la conducente della Mini sono rimasti feriti.

Al fine di chiarire l'esatta sequenza degli eventi, le autorità stanno esaminando attentamente le immagini delle telecamere a lungo raggio.

CHI ERA BEATRICE BELLUCCI

Immenso il cordoglio per la morte di Beatrice Bellucci, che aveva compiuto vent'anni lo scorso marzo.

La ragazza, come riportano i quotidiani locali, era appassionata di pallavolo, aveva fatto parte del settore giovanile della Roma Volley club femminile, e studiava Giurisprudenza.