Non recupera Yerry Mina per la delicata trasferta di Verona, che vedrà il Cagliari sfiderà l'Hellas in una sfida che vale punti pesanti. Insieme al colombiano assente anche Alessandro Deiola per un fastidio al quadricipite femorale della coscia sinistra.

"Giusto non rischiare, meglio uno stop - ha detto l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa dell'antivigilia -. E' meglio fare fermare i ragazzi per averli al 100%, anziché andare avanti giocando non al top. Ma fa parte del gioco e lo accettiamo: non voglio, però, mettere l'accento su chi manca ma su chi giocherà, anche perché se sottolineiamo sempre le assenze poi si rischia di dare meno importanza a chi c'è dietro e scalpita per scendere in campo".

Per i rossoblu è ballottaggio in attacco fra Borrelli e Luvumbo, al fianco di Sebastiano Esposito e con uno fra Gaetano e Felici a completare il tridente. In mediana certi del posto Adopo, Prati e Folorunsho. Dietro a sostituire Mina potrebbe essere Zè Pedro, ma occhio anche a Rodriguez che potrebbe esordire dal 1'. Dubbio Zappa, ma Palestra parte avanti. In porta intoccabile Caprile.