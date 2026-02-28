La balenottera che si trovava vicino al porto di Napoli è purtroppo deceduta. A darne notizia sui social il deputato Francesco Emilio Borrelli, "Buongiorno. Purtroppo è morta la balenottera che era entrata nel porto di Napoli", con un video di Massimo Sparnelli di Napoli Oggi, in cui si vede il recupero del corpo senza vita.

Il cetaceo nei giorni scorsi aveva allertato la Guardia costiera, in quanto appariva disorientato presso il molo di Beverello, nel Golfo di Napoli. Secondo quanto riportato da Tg Com 24, avrebbe nuotato per diverso tempo davanti al Maschio Angioino, immergendosi per poi tornare in superficie svariate volte e attirando l'attenzione di tante persone.

Secondo quanto riportato dal giornale, i collegamenti dei traghetti e degli aliscafi per le isole erano stati interrotti per consentire alla balenottera di tornare in mare aperto. Tuttavia, una volta spinta al largo, l'animale è scomparso, con alcune testimonianze che indicavano uno stato di salute precario che potrebbe aver causato un urto con le imbarcazioni durante il suo passaggio nel porto di Napoli.



Dopo essere stata nuovamente avvistata vicino all'uscita del porto dalla nave Bruno Gregoretti della guardia costiera, la balenottera è stata trovata senza vita e alla deriva, quindi è stata spostata per evitare pericoli alla navigazione.

Successivamente, la balenottera è stata trasferita presso i cantieri navali "Piloda shipyard" a Napoli, dove sono stati condotti accertamenti tecnico-sanitari dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Sarà eseguita un'autopsia per determinare le cause del decesso, coinvolgendo esperti regionali e locali nel settore della sicurezza sanitaria del pescato e dell'igiene veterinaria urbana.



In seguito, il cetaceo sarà trasferito al centro Proteg di Caivano per ulteriori indagini necroscopiche che forniranno importanti informazioni di carattere scientifico.