Choc in Svezia a causa della sparatoria avvenuta presso un centro di formazione per adulti a Örebro, situato a 200 chilometri a ovest di Stoccolma, frequentato anche da migranti. Purtroppo, si sono registrati almeno 10 morti e 15 feriti.

L'aggressore sembra agisse da solo e successivamente si è tolto la vita. La polizia ha escluso la pista del terrorismo. Questo tragico evento arriva dopo la sparatoria avvenuta a settembre in un'altra scuola a sud della capitale, dove un adolescente ha perso la vita.

Il primo ministro svedese Kristersson ha definito l'accaduto come un "terribile atto di violenza" e ha descritto la giornata come "molto dolorosa per l'intero Paese". Ha inoltre invitato la popolazione a concedere alla polizia "la tranquillità necessaria per condurre le indagini su quanto accaduto e su come questi terribili crimini si siano verificati".