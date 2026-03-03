Un alunno avrebbe approfittato dei corridoi vuoti durante l'ora di ricreazione, per entrare di nascosto in alcune classi e spruzzare spray al peperoncino nell'aria. Così, diverse aree di un istituto tecnico di Bolzano sono state evacuate, con circa trenta studenti che hanno lamentato bruciore alla gola e lievi difficoltà respiratorie. Secondo le prime ipotesi, pare che il ragazzo abbia agito così per evitare un compito in classe. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.



L'allarme è scattato la mattina dello scorso lunedì, quando alcuni studenti hanno iniziato a segnalare fastidi alla gola e agli occhi. I Vigili del fuoco, come riporta il quotidiano, sono intervenuti prontamente, liberando le aule e assistendo una trentina di studenti con problemi di salute, e affidandoli ai soccorsi del 118, arrivati sul posto in tempo. Fortunatamente, nessuno degli studenti ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.



Sul posto anche i Carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze degli studenti e degli insegnanti. Dalle dichiarazioni sembra che i primi sintomi, quali bruciore e difficoltà respiratorie, siano emersi appena tornati dall'intervallo. Al momento, l'ipotesi più probabile è che uno studente abbia utilizzato questo estremo stratagemma per eludere un compito scolastico insieme ai compagni. Tuttavia, il responsabile non è ancora stato individuato.