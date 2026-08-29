Alessandro Di Battista è ricoverato in un ospedale dell’Avana, a Cuba, dove si trovava in viaggio. Secondo quanto riferito, sarebbe arrivato nella struttura in gravi condizioni. Al momento, però, non sono stati diffusi dettagli sulle cause del ricovero né informazioni ufficiali sull’evoluzione del suo stato di salute.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l’Ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti sulle condizioni dell’ex parlamentare.

"Da questa notte sono in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L'Avana dove si trovava in viaggio", afferma sui social Tajani. "Prego per la sua salute - aggiunge -.

Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. "Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta".

Anche il Movimento 5 Stelle ha espresso apprensione per la notizia del ricovero, manifestando vicinanza alla famiglia.

"La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione", si legge in una nota del partito M5s.