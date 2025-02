Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, la nota emittente rock del Gruppo Radio Mediaset, è deceduto a Milano. Secondo quanto si è appreso, Benedetti si sarebbe lanciato nel vuoto dagli uffici di via Turati nella capitale lombarda il pomeriggio del 10 febbraio.

Le autorità sono intervenute sul posto, incluso l'equipaggio della scientifica. L'autopsia sarà eseguita sul corpo di Benedetti, 53 anni, che non ha lasciato alcun biglietto d'addio.

"Una notizia inaspettata e terribile mi è da poco stata comunicata. Purtroppo Alex Benedetti ci ha lasciati. Sono sgomento affranto, e non immagino il dolore della moglie e del figlio, oltre ai tanti che con lui hanno condiviso pezzi di vita. Ironico, sagace, permaloso al punto giusto, ma sopra ogni cosa un gran signore nella vita così come della musica in Italia. Sono molto dispiaciuto e il mio pensiero va alla famiglia e a tutti gli amici di Udine, Bologna, Milano e il resto di Italia che piangono un fratello.

Ciao amico mio, che la terra ti sia lieve", scrive in un post pubblicato su Facebook Mario Caminita, speaker di RADIO TIME.

La carriera

Il suo percorso professionale ha avuto inizio come dj nelle discoteche di Lignano Sabbiadoro quando aveva solo 13 anni, dimostrando precocemente il suo talento.

Nel 1994, entrò a far parte di Radio Italia Network, un passo che segnò l'inizio di una carriera di grande successo. Grazie a questa esperienza, Benedetti divenne una figura di spicco nel panorama radiofonico italiano, mantenendo contemporaneamente la sua passione per la musica e la radio.

Dal 2007 lavorava presso Virgin Radio, raggiungendo infine la posizione di direttore, che ha mantenuto fino alla sua prematura scomparsa.