La decisione della Commissione Ue dovrebbe arrivare entro le 17 di oggi. Cagliari e la Sardegna attendono di sapere quale città sarà eletta Capitale europea della Cultura 2019. In finale, oltre al capoluogo sardo, sono arrivate Siena, Matera, Lecce, Perugia-Assisi e Ravenna.

"Sarà una decisione difficile quella della Commissione, ma a prescindere dal risultato" ha rassicurato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda "noi andremo avanti col lavoro svolto fino ad oggi."

La candidatura di Cagliari è stata portata avanti fino in finale a discapito di altre candidature prestigiose come quella di Venezia, Pisa e Palermo.

Il logo scelto dal Comune di Cagliari per promuovere la candidatura è una "C" con un filo, omaggio alle opere dell'artista Maria Lai, scomparsa lo scorso anno.

Non resta che attendere il giudizio dei commissari, l'appuntamento è per stasera alle ore 16:30, davanti al maxi schermo allestito nella Galleria comunale per scoprire tutti insieme quale sarà la Capitale della Cultura 2019.