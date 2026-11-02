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Maxi Blitz della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile
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Polizia di Stato: operazione di contrasto alla criminalità giovanile in diverse province del territorio nazionale.

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Sciopero generale di venerdì 30 ottobre 2026. La mobilitazione a Cagliari

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Olbia, uomo accoltellato in pieno centro

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Intervista a Ettore Bassi

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Orgosolo, scoperta una piantagione di 640 piante di cannabis: arrestato un uomo

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Temporali e raffiche di burrasca, allerta fino a mezzanotte | VIDEO |

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Bomba d’acqua nel Nuorese, allagamenti e case evacuate tra Siniscola, Posada e Orosei

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Avis Provinciale Sassari, 450 giornate di raccolta nel 2027: la rete dei volontari si prepara a un nuovo anno di impegno

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Fatture false per 450mila euro, sequestro da 160mila a Cagliari

Fatture false per 450mila euro, sequestro da 160mila a Cagliari
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