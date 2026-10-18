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Fatture false per 450mila euro, sequestro da 160mila a Cagliari
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Notte di fuoco nella zona industriale di Elmas: undici furgoni distrutti dalle fiamme

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Intervista dottoressa Stefania Sanna - Ambulatorio gravidanze multiple

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Gravidanze gemellari, al Policlinico di Cagliari nuovo ambulatorio per le mamme

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Blitz antidroga della Guardia di Finanza a Santa Teresa Gallura: il sequestro e i due arresti

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Il Coro Ghentiana. di Ruinas canta "Dimonios" al Sacrario di Asiago

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Speleologo salvato a Urzulei: il momento del recupero del ferito in elicottero

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Urzulei. Salvo dopo 27 ore intrappolato nella grotta

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Urzulei. Dopo 24 ore nella grotta, raggiunto Luca Olmetto: ora la corsa per liberarlo

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Speleologo bloccato in grotta a Urzulei, soccorsi senza sosta

Speleologo bloccato in grotta a Urzulei, soccorsi senza sosta
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