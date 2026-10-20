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Avis Provinciale Sassari, 450 giornate di raccolta nel 2027: la rete dei volontari si prepara a un nuovo anno di impegno
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Temporali e raffiche di burrasca, allerta fino a mezzanotte | VIDEO |

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Bomba d’acqua nel Nuorese, allagamenti e case evacuate tra Siniscola, Posada e Orosei

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Fatture false per 450mila euro, sequestro da 160mila a Cagliari

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Notte di fuoco nella zona industriale di Elmas: undici furgoni distrutti dalle fiamme

Notte di fuoco nella zona industriale di Elmas: undici furgoni distrutti dalle fiamme
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Intervista dottoressa Stefania Sanna - Ambulatorio gravidanze multiple

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Gravidanze gemellari, al Policlinico di Cagliari nuovo ambulatorio per le mamme

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Blitz antidroga della Guardia di Finanza a Santa Teresa Gallura: il sequestro e i due arresti

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Il Coro Ghentiana. di Ruinas canta "Dimonios" al Sacrario di Asiago

Il Coro Ghentiana. di Ruinas canta \"Dimonios\" al Sacrario di Asiago
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Speleologo salvato a Urzulei: il momento del recupero del ferito in elicottero

Speleologo salvato a Urzulei: il momento del recupero del ferito in elicottero
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