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Incendio a Noragugume | 17 luglio 2026
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Incendio a Nuragugume, in azione anche due Canadair | VIDEO |

Incendio a Nuragugume, in azione anche due Canadair | VIDEO |
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Vasto incendio a San Nicolò d'Arcidano | 17 LUGLIO 2026

Vasto incendio a San Nicolò d'Arcidano | 17 LUGLIO 2026
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Domenica 19 luglio | A Villaurbana la Rassegna Folk per la festa di Santa Margherita

Domenica 19 luglio | A Villaurbana la Rassegna Folk per la festa di Santa Margherita
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Palio di Fonni. Quarant’anni di storia, identità e passione | Appuntamento il 2 agosto

Palio di Fonni. Quarant’anni di storia, identità e passione | Appuntamento il 2 agosto
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Quattro incendi nel territorio di Carbonia | 14 LUGLIO 2026

Quattro incendi nel territorio di Carbonia | 14 LUGLIO 2026
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Dieci incendi in Sardegna, chiuse la 131 e la 125

Dieci incendi in Sardegna, chiuse la 131 e la 125
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Vasto incendio a Uras, località Riu Perdosu, sabato 11 luglio 2026

Vasto incendio a Uras, località Riu Perdosu, sabato 11 luglio 2026
Vasto incendio a Uras, località Riu Perdosu, sabato 11 luglio 2026
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Emergenza incendi: Canadair in azione sull'incendio di Morgongiori sabato 11 luglio 2026

Emergenza incendi: Canadair in azione sull'incendio di Morgongiori sabato 11 luglio 2026
Emergenza incendi: Canadair in azione sull'incendio di Morgongiori sabato 11 luglio 2026
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Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio

Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio
Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio