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Doppio incendio nel Sulc...
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Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio
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Incendio a Selargius, massiccio intervento dal cielo per fermare il rogo | 8 luglio 2026
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Incendi nel Cagliaritano, Elmas è il fronte più critico: salvato un distributore di carburante | Lunedì 6 luglio
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Incendio a Elmas | Lunedì 6 luglio
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Incendio a Serdiana, in volo anche un Canadair: massiccio intervento contro le fiamme
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Palio di Siena: Tittìa senza rivali. La festa
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