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Emergenza incendi: Canadair in azione sull'incendio di Morgongiori sabato 11 luglio 2026
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Dieci incendi in Sardegna, chiuse la 131 e la 125

Dieci incendi in Sardegna, chiuse la 131 e la 125
Dieci incendi in Sardegna, chiuse la 131 e la 125
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Vasto incendio a Uras, località Riu Perdosu, sabato 11 luglio 2026

Vasto incendio a Uras, località Riu Perdosu, sabato 11 luglio 2026
Vasto incendio a Uras, località Riu Perdosu, sabato 11 luglio 2026
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Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio

Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio
Doppio incendio nel Sulcis: interventi aerei a Nuxis e Carbonia | 8 luglio
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Incendio a Selargius, massiccio intervento dal cielo per fermare il rogo | 8 luglio 2026

Incendio a Selargius, massiccio intervento dal cielo per fermare il rogo | 8 luglio 2026
Incendio a Selargius, massiccio intervento dal cielo per fermare il rogo | 8 luglio 2026
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Incendi nel Cagliaritano, Elmas è il fronte più critico: salvato un distributore di carburante | Lunedì 6 luglio

Incendi nel Cagliaritano, Elmas è il fronte più critico: salvato un distributore di carburante | Lunedì 6 luglio
Incendi nel Cagliaritano, Elmas è il fronte più critico: salvato un distributore di carburante | Lunedì 6 luglio
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Incendio a Elmas | Lunedì 6 luglio

Incendio a Elmas | Lunedì 6 luglio
Incendio a Elmas | Lunedì 6 luglio
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Incendio a Carbonia | Lunedì 6 luglio

Incendio a Carbonia | Lunedì 6 luglio
Incendio a Carbonia | Lunedì 6 luglio
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Incendio a Serdiana, in volo anche un Canadair: massiccio intervento contro le fiamme

Incendio a Serdiana, in volo anche un Canadair: massiccio intervento contro le fiamme
Incendio a Serdiana, in volo anche un Canadair: massiccio intervento contro le fiamme
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Fiamme in località "Costa de Flumini" a Goni

Fiamme in località \"Costa de Flumini\" a Goni
Fiamme in località \"Costa de Flumini\" a Goni