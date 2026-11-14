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Fiamme su una station wagon e un furgoncino a Sassari
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Due incendi tra il centro storico e Monte Rosello a Sassari

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Incendio al terzo piano di una palazzina a Quartu Sant'Elena

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Incendio nel campo nomadi tra Selargius e Settimo San Pietro | 6 novembre 2026

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Nubifragio sulla costa nord-est della Sardegna: case invase dall'acqua e paura a Porto Ainu

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Affitti brevi abusivi, controlli e sanzioni nel nord Sardegna

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Maxi Blitz della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile

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Polizia di Stato: operazione di contrasto alla criminalità giovanile in diverse province del territorio nazionale.

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Sciopero generale di venerdì 30 ottobre 2026. La mobilitazione a Cagliari

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Olbia, uomo accoltellato in pieno centro

Olbia, uomo accoltellato in pieno centro
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