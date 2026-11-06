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Incendio nel campo nomadi tra Selargius e Settimo San Pietro | 6 novembre 2026
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Nubifragio sulla costa nord-est della Sardegna: case invase dall'acqua e paura a Porto Ainu

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Affitti brevi abusivi, controlli e sanzioni nel nord Sardegna

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Maxi Blitz della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile

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Polizia di Stato: operazione di contrasto alla criminalità giovanile in diverse province del territorio nazionale.

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Sciopero generale di venerdì 30 ottobre 2026. La mobilitazione a Cagliari

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Olbia, uomo accoltellato in pieno centro

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Intervista a Ettore Bassi

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Orgosolo, scoperta una piantagione di 640 piante di cannabis: arrestato un uomo

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Temporali e raffiche di burrasca, allerta fino a mezzanotte | VIDEO |

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