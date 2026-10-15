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Intervista dottoressa Stefania Sanna - Ambulatorio gravidanze multiple
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Gravidanze gemellari, al Policlinico di Cagliari nuovo ambulatorio per le mamme

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Blitz antidroga della Guardia di Finanza a Santa Teresa Gallura: il sequestro e i due arresti

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Il Coro Ghentiana. di Ruinas canta "Dimonios" al Sacrario di Asiago

Il Coro Ghentiana. di Ruinas canta \"Dimonios\" al Sacrario di Asiago
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Speleologo salvato a Urzulei: il momento del recupero del ferito in elicottero

Speleologo salvato a Urzulei: il momento del recupero del ferito in elicottero
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Urzulei. Salvo dopo 27 ore intrappolato nella grotta

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Urzulei. Dopo 24 ore nella grotta, raggiunto Luca Olmetto: ora la corsa per liberarlo

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Speleologo bloccato in grotta a Urzulei, soccorsi senza sosta

Speleologo bloccato in grotta a Urzulei, soccorsi senza sosta
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Urzulei. Notte di soccorsi per lo speleologo bloccato in grotta: operazioni senza sosta

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Bancarotta e autoriciclaggio, maxi-operazione a Cagliari: 78 milioni di euro distratti e 42 milioni sequestrati

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