Un progetto speciale che unisce arte e amore per il calcio, e che vuole concretizzarsi attraverso la passione e la volontà di un gruppo di giovani tifosi cagliaritani ozieresi uniti per realizzare un murale in onore del grande Gigi Riva.

Per la comunità isolana, Gigi Riva non rappresenta solo un nome, ma un simbolo, un mito che ha segnato la storia del calcio sardo e che continua a ispirare intere generazioni. Così Ozieri intende onorarne la memoria: “Abbiamo deciso di rendere omaggio a questo straordinario calciatore, non solo per le sue incredibili abilità sportive, ma anche per la sua umanità e il suo spirito di squadra”, affermano gli organizzatori dell’iniziativa.

L'appello: "Aiutateci a realizzarlo"

“Vogliamo che il murale diventi un'opera che rimanga impressa nel tempo – spiegano –, proprio come la figura di Riva”. E si appellano a comunità isolana, tifosi e appassionati: “Per realizzare questo sogno, abbiamo bisogno del vostro supporto! Ogni contributo, grande o piccolo, sarà fondamentale per portare a termine questo progetto. Non si tratta solo di un murale, ma di un modo per celebrare la nostra identità, la nostra storia e la nostra passione per il Cagliari Calcio. Vedere il volto di Gigi Riva, per chi abita o per chi è di passaggio ad Ozieri, sarà un importante traguardo che ricorda i valori di determinazione, impegno e amore per il nostro sport, un simbolo di unità e orgoglio per la nostra comunità”.

“Condividete il progetto, partecipate alla raccolta fondi e aiutateci a trasformare questa idea in realtà – proseguono –. Insieme possiamo rendere omaggio a Gigi Riva e lasciare un segno indelebile nella nostra città”. Il progetto è promosso e supportato dall’associazione “Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri” e verrà realizzato dall’artista Mauro Patta, professionista dell’arte muraria, che afferma: “Creare un'opera per tutti, anche per chi non se la può permettere è una cosa impagabile e l'arte può essere il giusto carburante per i piccoli centri abitati che hanno fame di cultura, bellezza e confronto con l'esterno”.

Una raccolta fondi

Chiunque volesse supportare il progetto, contribuendo con una donazione, può collegarsi al sito della raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/realizzazione-murale-in-onore-di-gigi-riva-ozieri Per maggiori informazioni, invece, è possibile contattare telefonicamente alcuni dei promotori del progetto: 340 788 5959 Antonio/ 388 572 1886 Lello.

Sul sito https://pattaartista.wixsite.com/portfolio/artista le opere dell'artista incaricato per la realizzazione del murale dedicato a Gigi Riva.