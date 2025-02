Nella Serie B di calcio a 5 ancora una sconfitta per la prima squadra della Futsal Fc Alghero che cede in casa della vice capolista Centallo. 8 – 1 il finale a favore della squadra piemontese, con la Fc Alghero che dovuto fare i conti con le tante assenze tra infortuni e squalifiche che non hanno permesso, dopo la vittoria sul Varese, di portare avanti una striscia positiva che sarebbe stata alla portata della squadra giallorossa.

Sabato prossimo, al Pala Manchia, arriva la Jasnagora Cagliari per un derby da affrontare a viso aperto, con la speranza di poter recuperare qualche infortunato.

La formazione Under 19 ha osservato un turno di riposo e ora si prepara a disputare questa domenica un match molto difficile, in trasferta, contro il Monastir. I giovani giallorossi proveranno, in queste ultime gare, a fare più punti possibile per sperare nei play off.



Infine, bella vittoria per la squadra Under 17 contro il Serrenti. 3-0 il risultato finale per i catalani. Ora due gare in rapida successione per i giovanissimi giallorossi, questo mercoledì a Cagliari contro la Leonardo e domenica mattina al Pala Manchia contro il Serramanna.