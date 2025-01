Il centrocampista belga in pensione Radja Nainggolan è ufficialmente sotto indagine per coinvolgimento in un'organizzazione criminale, come confermato dai suoi avvocati Mounir e Omar Souidi.

Nonostante ciò, è stato rilasciato con restrizioni e posto agli arresti domiciliari dopo essere stato interrogato dal giudice istruttore.

Secondo i suoi legali, l'interrogatorio si è concentrato sulle transazioni finanziarie con alcune conoscenze e non sul traffico di droga. Tuttavia, va sottolineato che Nainggolan non è stato accusato di riciclaggio di denaro.