Claudio Ranieri potrebbe tornare sulla panchina della Roma, un'ipotesi che sembra sempre più concreta. In un momento di crisi per la squadra, che deve sostituire Ivan Juric, il nome di Ranieri è tornato in auge.

Secondo Sky Sport, Ranieri è volato a Londra con il suo agente per discutere un possibile ritorno con giallorossi, dopo aver già guidato la squadra in passato. Sebbene la trattativa sia in corso, non è certo che Ranieri diventerà il nuovo allenatore, ma le sue richieste economiche non dovrebbero essere elevate.

Se dovesse accettare, Ranieri firmerà un contratto fino a giugno 2025, con l'obiettivo di salvare la stagione e puntare alla qualificazione in Champions League.

Il suo stipendio sarà di circa un milione di euro, una cifra gestibile per la Roma, che sta cercando di risolvere anche la situazione contrattuale con Juric. Durante l'incontro con i Friedkin, verranno discussi aspetti economici e la possibilità di intervenire sul mercato nella prossima sessione.