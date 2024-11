Gigi Riva, che ci ha lasciati lo scorso gennaio, è stato celebrato con una grande festa al Teatro Lirico di Cagliari in occasione del suo ottantesimo compleanno. Alla serata hanno preso parte numerosi personaggi importanti, tra cui Claudio Ranieri, acclamatissimo al suo arrivo in sala e sul palco con il pubblico in piedi. Presenti anche l'attuale allenatore rossoblù Davide Nicola, i capitani Leonardo Pavoletti e Alessandro Deiola, abbracciati affettuosamente da Ranieri, e il dirigente Nereo Bonato.

Sul palco c'era anche il campione del mondo del 2006, Luigi Buffon, mentre i figli di Riva, Mauro e Nicola, erano seduti in prima fila. I compagni di squadra di Riva a Cagliari, come Adriano Reginato, Giuseppe Tomasini e Ricciotti Greatti, erano presenti per ricordare l'uomo e il campione.

Ranieri ha sottolineato l'importanza di Riva per la sua decisione di tornare a Cagliari, citando un messaggio del figlio di Riva, Nicola: "Nicola, il figlio, mi ha scritto. E da lì ho iniziato a pensare: perché tornare rischiando di rovinare il ricordo del passato, di quei tre anni meravigliosi (promozione dalla C alla A)? Poi lessi un articolo. Parlava Gigi: "Claudio è uno di noi". E lì ho capito: il Cagliari ha bisogno di me. Sono tornato. Mai pentito".

Buffon ha raccolto l'eredità di Riva come capo delegazione della Nazionale, elogiando la sua capacità di rimanere saldo e lucido anche nei momenti difficili. Ha inoltre parlato dell'attuale situazione del calcio italiano, sottolineando la necessità di non cercare scuse e di affrontare le sfide con determinazione. Infine, Buffon ha ricordato l'episodio della fuga di Riva dal pullman della Nazionale nel 2006, sottolineando la coerenza e la determinazione dell'ex campione nel difendere i valori del gruppo.

La serata al Teatro Lirico di Cagliari è stata un omaggio commovente a Gigi Riva, un uomo e un campione che ha lasciato un'impronta indelebile in tutti i sardi e nel mondo del calcio italiano.

Cagliari, 24 gennaio 2024. L'ultimo saluto a Gigi Riva