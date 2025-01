Nuovo nome fra i pali del Cagliari: Elia Caprile arriva dal Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione 2024-25, con diritto di riscatto.

Il classe 2001 fu protagonista con la maglia del Bari prima di approdare nel capoluogo partenopeo, proprio contro i sardi uscì sconfitto nella finale playoff di Serie B.

Percorso inverso per Scuffet, che raggiunge Napoli fino a giugno 2025 in prestito secco. La società rossoblu accoglie il suo nuovo estremo difensore: "Personalità, affidabilità e voglia di crescere: benvenuto in Sardegna, Elia!", si legge nella nota.