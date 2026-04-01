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"È stata una giornata importante, si continua a lavorare. Grazie Michele Uva per la fondamentale presenza, complimenti per la nomina odierna a Executive Director Uefa Euro 2032". Lo scrive in un post il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, dopo l'incontro di oggi in Comune sul nuovo stadio da 30mila posti che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia.
"Che sia il viatico per un Europeo a Cagliari con gli Azzurri, finalmente, di nuovo, competitivi", ha concluso Giulini.
Al vertice di oggi hanno partecipato anche Paolo Cervini, Ceo di Polifin - Gewiss - Costim Re e Francesco Percassi, general manager del partner industriale Costim Re.