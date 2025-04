Si prevede la partecipazione di circa 250 veicoli, tra trattori e auto, ai tre cortei organizzati per la manifestazione dei pastori e agricoltori che si terrà venerdì 4 aprile nelle strade dell'Oristanese.

I manifestanti partiranno da tre punti diversi: Autogrill Villasanta-Serrenti, località Zinnigas-Santa Giusta e Autogrill Tramatza, per poi unirsi a Terralba attraversando la 131. In vista di questa protesta, il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di stabilire le misure di sicurezza necessarie per l'evento del 4 aprile.

L'evento prevede la partecipazione di cortei provenienti da varie zone della Sardegna, con un totale di circa 250 veicoli che si muoveranno sulla statale 131 verso la zona industriale di Terralba, dove si terrà l'assemblea finale. Durante la riunione sono state individuate le possibili criticità legate alla viabilità al fine di adottare le misure necessarie per evitare problemi alla circolazione stradale e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. È stato deciso di potenziare i servizi su strada della polizia stradale, con il supporto di Anas e delle polizie locali di Oristano, Santa Giusta e Terralba.

I cortei saranno scortati, in testa e in coda, da pattuglie della Stradale, con l'obbligo di rimanere sulla corsia destra della strada. È stata aumentata anche la sorveglianza del territorio nella Zona Industriale di Terralba per garantire lo svolgimento dell'assemblea in condizioni di ordine e sicurezza.

Il comune di Terralba ha assicurato il posizionamento di bagni chimici e di cestini per la raccolta dei rifiuti in tutta l'area interessata. "Il lavoro congiunto delle istituzioni - afferma il prefetto - mira a garantire che la manifestazione possa svolgersi in maniera ordinata e sicura, consentendo l'espressione delle istanze di allevatori e agricoltori nel rispetto dell'ordine pubblico".