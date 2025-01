L'esordio casalingo di Massimo Bulleri come nuovo head coach della Dinamo Sassari si preannuncia impegnativo: domenica il Banco di Sardegna affronterà la Virtus Bologna al PalaSerradimigni alle 18:15. "Durante la settimana ho ricevuto segnali positivi dai ragazzi, ho chiesto loro di essere autentici e di dare qualcosa in più in questo momento", ha dichiarato Bulleri in vista della sfida di campionato. "Affrontiamo una squadra di Eurolega e non c'è bisogno di sottolineare ulteriormente il loro valore. Dovremmo essere in grado di rispondere alla loro aggressività e fisicità, specialmente in difesa."

Il roster della Dinamo sarà ancora privo di alcuni giocatori a causa degli infortuni. Sokolowski rientrerà in gruppo per allenarsi con i compagni martedì, Udom riprenderà gli allenamenti tra tre settimane e Renfro è in una situazione più complessa. "Indicativamente possiamo dire che tornerà dopo la pausa per la Coppa Italia, ma dobbiamo ancora confermare", ha spiegato il general manager Federico Pasquini.

Per colmare la mancanza di giocatori lunghi, la Dinamo sta valutando opzioni sul mercato: "Stiamo cercando un lungo con atletismo e fisicità sotto canestro, abbiamo chiaro il profilo di giocatore che vogliamo, ma al momento non è facile trovarlo sul mercato. Non sarà semplice", ha precisato Pasquini.

Inoltre, in occasione della partita di domenica è previsto il Sardinia Day, un evento tradizionale dedicato all'identità isolana per valorizzare la Sardegna e le sue bellezze. La Dinamo scenderà in campo con una maglia celebrativa presentata dal direttore generale Jack Devecchi.