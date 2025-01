Un equivoco spaziale è stato rapidamente risolto dopo che l'oggetto celeste 2018 CN41 è stato inizialmente identificato come un nuovo asteroide, per poi essere riconosciuto come la Tesla lanciata nello spazio da Elon Musk nel 2018.

Il Minor Planet Center, responsabile della catalogazione di asteroidi e comete, ha annunciato la scoperta e successivamente corretto l'errore entro meno di 24 ore.

La confusione è emersa quando un astrofilo ha individuato l'oggetto a meno di 240.000 chilometri dalla Terra, segnalando al centro la presenza di un possibile asteroide near-Earth. Tuttavia, è emerso che l'orbita dell'oggetto coincideva con quella della Tesla Roadster di Elon Musk, utilizzata come carico utile di prova per il Falcon Heavy. Questo episodio ha evidenziato la necessità di maggiore trasparenza da parte delle nazioni e aziende che operano nello spazio profondo, poiché le orbite al di là di quelle utilizzate dai satelliti rimangono regolamentate in modo insufficiente.

La collaborazione tra astronomi professionisti e amatoriali ha permesso di chiarire rapidamente l'equivoco, ma ha anche sottolineato la frequente confusione tra veicoli spaziali e asteroidi, come è accaduto in passato con varie missioni spaziali.