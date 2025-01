La giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha istituito l'Unità di progetto per sostenere la candidatura del sito minerario di Sos Enattos a Lula come sede dell'Einstein Telescope. Questa struttura avrà il compito di coordinare le attività tecniche necessarie per la preparazione del "Bid Book" entro il 2025 e coinvolgere gli enti regionali per acquisire la documentazione e i pareri preliminari per la costruzione dell'infrastruttura, nel caso in cui la Sardegna ottenga l'assegnazione nel 2026.

L'Unità di progetto sarà responsabile anche di definire e attuare iniziative politiche e culturali a sostegno della candidatura di Sos Enattos, coordinare le attività della Cabina di regia e della Governance multilivello e collaborare con l'Area Ricerca e Innovazione del Centro Regionale di Programmazione per quanto riguarda le attività e i progetti di ricerca legati alla candidatura.

La presidente Todde commenta: "Continuiamo il nostro impegno per la candidatura della Sardegna a ospitare l'Einstein Telescope. Dopo aver stanziato 350 milioni di euro, approvato la realizzazione del Centro ricerche e organizzato il G7 della Scienza a Sos Enattos, l'istituzione dell'Unità di progetto rappresenta un ulteriore passo per non perdere questa straordinaria opportunità per la Sardegna. L'Unità di progetto avrà un ruolo cruciale nel coordinamento e nel supporto tecnico per raggiungere questo importante obiettivo per il futuro delle nostre comunità interne e dell'intera Isola."