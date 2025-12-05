Un bruttissimo infortunio ha coinvolto Mattia Felici nei minuti finali della sfida di Coppa Italia fra Napoli e Cagliari: l'esterno rossoblù ha rimediato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un incidente che avrebbe convinto chiunque ad abbandonare il campo, ma, stoicamente, il giocatore è rimasto nel rettangolo di gioco fino al fischio finale pur di non lasciare i suoi in dieci.

Ma non è finita qua: lo stesso Felici si è presentato ai tiri dal dischetto che hanno deciso la sfida fra campani e sardi, nonostante quello che si sarebbe rivelato, poche ore più tardi, un grave infortunio. Il suo calcio di rigore è terminato sulla traversa, ma molto più dell'errore - tra l'altro ben calciato - sorprende la decisione di presentarsi dal dischetto del calciatore, che a caldo non si era reso conto dell'entità dell'infortunio: coraggioso e sfortunato.

Intervento riuscito

Felici starà lontano dai campi per almeno sei mesi, la sua stagione si può pertanto ritenere conclusa anzitempo. Oggi è stato operato nella clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, e l'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo.