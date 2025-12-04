Brutte notizie in casa Cagliari: Mattia Felici ha rimediato nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Subentrato a Deiola, l'esterno si è dovuto fermare negli istanti finali del match, ma si è presentato comunque dal dischetto fallendo dagli 11 metri. Gli esami effettuati oggi hanno portato al peggiore degli esiti.

Nelle prossime ore Felici sarà operato. Per il rientro in campo si stimano almeno 6 mesi. Un altro brutto infortunio dopo quello già accusato da Andrea Belotti lo scorso ottobre. Per i rossoblu una perdita pesante per il resto della stagione.