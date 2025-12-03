Il Cagliari termina la sua corsa in coppa Italia dopo il pareggio 1-1 al Maradona di Napoli, con gli azzurri che hanno poi la meglio ai calci di rigore per 9-8: decisivo l'errore di Luvumbo, dopo che praticamente avevano tirato tutti gli undici rossoblù.

Un vero peccato per un Cagliari che nel primo tempo ha certamente avuto poche chance per mettersi, mentre nella ripresa ha avuto un piglio diverso, complici gli ingressi di alcuni titolari come Borrelli ed Esposito; è stato proprio quest'ultimo a pareggiare la rete di Lucca segnata nel primo tempo.

Come detto, poi, si è arrivati alla lotteria dei rigori, con il Cagliari che ha sbagliato prima con Felici (mentre è stato Neres a fallire dal dischetto per il Napoli) e poi appunto con Luvumbo che si è fatto ipnotizzare da Milinkovic Savic.

NAPOLI (4-5-1): Milinkovic-Savic, Mazzocchi (23' st Buongiorno), Beukema, Juan Jesus, Olivera (29' st Lang), Vergara (29' st Neres), Elmas, Politano, Ambrosino (15' st McTominay), Spinazzola, Lucca (23' st Hojlund). (14 Contini, 25 Ferrante, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 68 Lobotka). All.: Conte.

CAGLIARI (4-1-4-1): Caprile, Di Pardo, Luperto, Rodriguez (15' st Idrissi), Obert, Gaetano (11' st S.Esposito), Luvumbo, Adopo, Deiola (39' st Felici), Kilicsoy (11' st Prati), Pavoletti (11' Borrelli). (31 Radunovic, 24 Ciocci, 28 Zappa, 3 Idrissi, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 23 Pintus, 20 Rog, 37 Trepy, 38 Sulev, 36 Grandu). All.: Pisacane.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt 27' Lucca; nel st 21' S.Esposito.

Rigori: per il Napoli segnano Politano, McTominay, Lang, Hojlund, Elmas, Milinkovic-Savic, Spinazzola, Juan Jesus e Buongiorno; fallisce Neres; per il Cagliari segnano Obert, Borrelli, Prati, S.Esposito, Luperto, Adopo, Idrissi e Di Pardo; falliscono Felici e Luvumbo.

Angoli: 6-3 per il Napoli.

Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Luperto, Prati per gioco falloso.

Spettatori: 40 mila.