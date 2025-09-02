Davide Nicola sta vivendo un avvio di stagione esaltante con la Cremonese neopromossa. I grigiorossi hanno ammutolito Sani Siro all'esordio in campionato, andando due volte in vantaggio, prima con Baschirotto e poi, momentaneamente raggiunti dal Milan, con la splendida rovesciata di Bonazzoli che ha chiuso la partita. Replica allo Zini, una settimana dopo: in vantaggio di due reti, i padroni di casa si sono fatti raggiungere dal Sassuolo, ma quasi allo scadere è arrivato il 3-2.

Sei punti dopo due giornate, punteggio pieno e testa della classifica insieme a Napoli, Juventus e Roma. Miglior ripartenza non poteva esserci per Nicola che, salutata Cagliari in estate, ha deciso di rilanciarsi in una sfida complicata. L'anno scorso la salvezza in Sardegna era giunta soltanto alle battute finali: non abbastanza, secondo la società, per meritarsi la riconferma. Al suo posto è stato scelto Fabio Pisacane, promosso dalla Primavera dopo gli eccellenti risultati coi ragazzi.

A Cremona l'entusiasmo è alle stelle: oltre ai risultati sorprendenti, un mercato che esalta la piazza. L'ultimo colpo fa scalpore: Jamie Vardy, eroe della Premier League col Leicester di Ranieri, è arrivato in città sposando il progetto grigiorosso, nonostante l'età avanzata. E' ancora calcio di agosto, ma nel frattempo i cremonesi hanno già messo al sicuro sei punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella lotta salvezza, e Nicola si gode insieme ai suoi ragazzi il meritato momento di gloria.