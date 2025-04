Zappa e Luvumbo scalpitano per una maglia da titolare domenica contro l’Empoli, ma c’è anche Coman, ormai recuperato dall’infiammazione dopo l’infortunio con il Genoa.

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, potrebbe avere a disposizione anche Obert, rientrato parzialmente in gruppo dopo due settimane di lavoro personalizzato. Il difensore slovacco potrebbe essere convocato per la trasferta in Toscana, anche se la gara resta vietata ai tifosi residenti in Sardegna.

Oggi, ad Assemini, il tecnico ha lavorato su tattica e possesso palla, con schemi provati in partitella. Dopo la vittoria con il Monza, Nicola potrebbe confermare uomini e modulo, ma resta il dubbio su Zappa e Luvumbo dall’inizio.