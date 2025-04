Al 31 dicembre 2024, il 24% dei fondi assegnati alle Regioni per il recupero delle liste d’attesa non è stato utilizzato. Su un totale di 1.371.956.271 euro stanziati dal ministero della Salute per il triennio 2022-2024, 323.342.886 euro risultano non spesi o accantonati.

È quanto emerge dai dati comunicati dalle Regioni al ministero e visionati dall’ANSA. Le risorse erano destinate a ridurre i tempi di attesa per visite e prestazioni sanitarie, una delle principali criticità del sistema sanitario nazionale. Tuttavia, una parte significativa del finanziamento non è stata impiegata, sollevando interrogativi sull’efficacia delle misure adottate.

Il tema delle liste d’attesa resta centrale nel dibattito sulla sanità pubblica, con pazienti spesso costretti a lunghe attese o a ricorrere al privato. Resta da capire come verranno riallocati i fondi inutilizzati e quali strategie saranno adottate per affrontare il problema.