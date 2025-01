Chiuso il ponte a Luras, in località Muscazega, dopo che l'acqua del fiume ha raggiunto il limite massimo. Il livello dei corsi d'acqua era stato costantemente monitorato nelle ultime ore, e questa mattina il sindaco Mauro Azzena ha comunicato la chiusura del ponte.

"Si raccomanda la massima attenzione e di non inoltrarsi nell’agro, se non per necessità", scrive sui social il primo cittadino.

Il maltempo imperversato sull'Isola ha coinvolto gran parte del territorio nel fine settimana. Queste invece le previsioni per oggi e i prossimi giorni, fornite dal sito Arpas Sardegna:

Previsioni per la serata

Cielo nuvolso con deboli e isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Fenomeni in attenuazione sui settori orientali in serata.

Venti: deboli da sud sud-est con rinforzi moderati sulle coste esposte.

Mari: molto mossi i settori orientali e settentrionali, mossi altrove.

Previsioni per lunedì 20 gennaio 2025

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sui settori centro-settentrionali, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali dalle ore centrali della giornata.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per martedì 21 gennaio 2025

Cielo poco nuvoloso al mattino, coperto dalle ore centrali.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime stazionarie.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi i settori occidentali, poco mossi altrove.