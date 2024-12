L'Inter domina a Cagliari vincendo una partita senza storia dall'inizio alla fine. I gol tutti nella ripresa di Bastoni, Lautaro e Calhanoglu.

LA CRONACA

Mister Nicola propone il 4-4-1-1, Scuffet torna tra i pali, Zappa e Obert rispettivamente a destra e sinistra in difesa, Mina e Luperto centrali, Adopo e Makoumbou a centrocampo, Zortea e Augello larghi sulle fasce, Gaetano dietro Piccoli davanti.

La prima occasione dopo 3' è dell'Inter, tiro da fuori di Thuram respinto da Scuffet in tuffo. Il Cagliari prova qualche sortita nel primo quarto d'ora ma la difesa dell'Inter si dimostra molto attenta ed efficace. Al 14' un errore in impostazione della difesa rossoblù porta Mkhitaryan al tiro, palla alta. Al 17' prima conclusione verso Sommer, Adopo col destro, palla che si impenna e viene deviata in corner; sul calcio d'angolo, respinta della difesa neroazzurra, contropiede dell'Inter che porta al tiro Dimarco, palla altissima. Al 28' clamorosa occasione per l'Inter: cross di Dumfries tagliato, colpo di testa in tuffo praticamente a porta vuota di Lautaro e palla incredibilmente alta: Cagliari graziato! Al 33' Piccoli per un soffio non arriva su una palla proveniente dalla destra deviata in calcio d'angolo. Al 39' salvataggio provvidenziale di Bisseck su un cross di Obert diretto a Piccoli, solo a centro area. Dall'altra parte è Obert a salvare tutto su un cross di Dimarco diretto a Dumfries. Al 41' tiro forte da fuori di Barella ma è ancora attento Scuffet a respingere. Al 45' punizione dal limite di Dimarco, palla sulla barriera. È l'ultima emozione del primo tempo.

All'intervallo dentro Wieteska per Mina. Al 53' l'Inter va in vantaggio: Barella mette un pallone in mezzo, colpo di testa arcuato di Bastoni che si infila in rete con Scuffet troppo fermo. Due minuti dopo Lautaro si mangia il gol del raddoppio mandando fuori un pallone su un tiro ravvicinato. Al 59' dentro Pavoletti e Marin, fuori Gaetano e Obert. Al 64' Piccoli viene lanciato a rete, Sommer esce e lo anticipa senza fare fallo. Al 70' l'Inter raddoppia: cross di Barella e tocco sottoporta di Lautaro a battere Scuffet. Dentro per il Cagliari Viola per Makoumbou. Al 77' fallo di mano in area di rigore di Wieteska e calcio di rigore per l'Inter: batte Calhanoglu e spiazza Scuffet per il tris nerazzurro. Nel finale dentro Felici per Piccoli, ma ormai il sipario è calato da un pezzo.