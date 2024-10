Si tratta di un 40enne riconosciuto dalla Polizia perché già pregiudicato per droga , l'uomo che questa mattina ha forzato un posto di blocco all'ingresso di Nuoro per poi dar vita a un inseguimento nelle strade cittadine, seguito da una sparatoria in cui è rimasto leggermente ferito dal fuoco amico un agente. Contena, secondo quanto emerge, non era armato.

Il pregiudicato è stato bloccato in piazza Indipendenza , qui si è dato alla fuga e ora caccia all'uomo. La vettura, una Mito, con cui non si è fermata all'alt è risultata sua, come anche il cellulare trovato all'interno della macchina abbandonata tra il liceo classico Asproni e il Comune.

I ragazzi chiusi del liceo classico e delle scienze umane e musicali hanno dovuto trascorrere la ricreazione a su disposizione della questura, poi le lezioni sono riprese regolarmente.

Gli investigatori vanno avanti nel frattempo con la visione delle telecamere di sorveglianza per capire in quale direzione è fuggito il 40enne e con gli accertamenti balistici della scientifica per capire quali armi abbiano sparato.

