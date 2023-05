Sparatoria e fuga in auto a Nuoro, ferito un agente: caccia al bandito

L'uomo non si è fermato all'alt e dopo fuga in auto e sparatoria è fuggito a piedi

Di: Redazione Sardegna Live

Sparatoria e fuga in auto questa mattina a Nuoro.

L'episodio è avvenuto in pieno centro, quando il mezzo è passato sfrecciando in via Brigata Sassari dopo non essersi fermato all'alt degli agenti all'entrata della città.

A bordo dell'auto un uomo armato che dopo la fuga ha aperto il fuoco, con i poliziotti che hanno risposto perforando le ruote del mezzo. Nello scontro a fuoco è stata ferita di striscio una poliziotta, Nicola Catte, 51 anni di Oliena.

L'uomo è successivamente fuggito a piedi. Potrebbe trattarsi di un corriere della droga, a cui gli agenti stanno dando adesso la caccia.

L'assistente capo della Squadra Mobile di Nuoro ferita a una gamba nella sparatoria è stata trasportata all'ospedale San Francesco ed è stata giudicata guaribile in pochi giorni.