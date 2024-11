La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha dichiarato durante la Costituente del M5s, in corso a Roma: "La dialettica non ci spaventa, che sia il Pd o chiunque, non ci spaventiamo. Abbiamo una classe dirigente che sa governare, diciamolo e portiamolo fuori di qua. Vogliamo imporre la nostra leadership e siamo capaci di farlo".