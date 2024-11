Il Cagliari strappa un punto a Marassi contro il Genoa al termine di una gara incerta fino all'ultimo. Sono serviti due rigori ai ragazzi di Nicola per raggiungere il pari, anche se addirittura ne mancherebbe un terzo per un fallo di mano sospetto di Bani nel primo tempo. Al di là di questi episodi, al Cagliari è comunque andata bene alla fine, per come si era messa la partita.

Al vantaggio immediato di Marin aveva risposto subito Frendrup, col primo tempo che si era chiuso in un sostanziale equilibrio. Nella ripresa la beffa per il Cagliari: Gaetano si mangia il gol del 2-1, e subito dopo Miretti batte Sherri per il vantaggio genoano. A rimettere tutto a posto ci pensa poi Piccoli all'86' realizzando il rigore del 2-2.

Appuntamento venerdì nell'anticipo contro il Verona all'Unipol Domus.

FORMAZIONI

Genoa 4-3-3: Leali – Sabelli, Bani, Matturro, Martin – Thorsby, Badelj, Frendrup – Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Cagliari 4-2-3-1: Sherri – Zappa, Mina, Luperto, Augello – Marin, Adopo – Zortea, Gaetano, Luvumbo – Piccoli.