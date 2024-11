Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte, verso le 23:50, per un per incidente stradale verificatosi nell'ex strada statale 128 alle porte dell'abitato di Suelli (Sud Sardegna), dove per cause da accertare un uomo alla guida di autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla carreggiata.

La richiesta è pervenuta alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari attraverso il Nue, Numero Unico Emergenza 112, che tempestivamente ha attivato la squadra di pronto intervento del distaccamento di Mandas. Gli operatori giunti sul posto hanno operato con gruppo da taglio per estrarre dalle lamiere l'uomo gravemente ferito, affidato al personale sanitario che ha provveduto alle prime cure e al trasporto in ospedale con un codice rosso. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto le Forze dell'ordine di competenza pe gli accertamenti e i rilievi di legge.