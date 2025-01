Momenti di attesa e riflessione in Consiglio regionale dopo l'annuncio arrivato ieri, come un fulmine a ciel sereno, da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale sulla possibile decadenza da consigliere della governatrice Alessandra Todde. Sotto accusa presunte irregolarità nelle spese che sarebbero state sostenute durante la campagna elettorale dell'anno precedente, che hanno portato all'emissione di un'ordinanza di ingiunzione indirizzata al Consiglio, che dovrà fissare una data per prendere una decisione sulla decadenza.

Inevitabile, di conseguenza, il "gioco" delle reazioni a catena: difese a spada tratta e attacchi all'operato Todde, in queste ore le opinioni dei colleghi hanno animato le pagine social, trascinando la vicenda al centro del dibattito politico. Alessandra Todde decadrà? Difficile dirsi, con la presidente della Regione che ha già annunciato ricorso: "Impugnerò nelle sedi opportune, totale fiducia in magistratura", ha commentato ieri. Ma sono stati tanti anche i commenti a caldo degli esponenti di maggioranza e opposizione, in uno spacco netto fra posizioni di solidarietà e richieste di ritorno alle urne.

Sandro Porcu (Orizzonte Comune): "Massima solidarietà"

"Il movimento civico Orizzonte Comune (i quattro componenti del gruppo consiliare regionale, l’assessore regionale del turismo, i sindaci, gli amministratori locali ed i sostenitori), pur nel rispetto del lavoro svolto dalla Commissione di garanzia elettorale, esprime la massima vicinanza e solidarietà alla Presidente Alessandra Todde, nella certezza che possa dimostrare nelle sedi opportune, la correttezza dell’interpretazione fornita dai suoi consulenti sulle modalità di rendicontazione delle spese elettorali, così da poter proseguire con forza il programma di riforme per cambiare e modernizzare la Sardegna". Così sui social il consigliere regionale.

Camilla Soru (Pd): "Forte sostegno a Todde"

"Siamo fiduciosi. La presidente Alessandra Todde dimostrerà la correttezza della propria condotta e il nostro lavoro a vantaggio della Sardegna proseguirà con ancora maggiore energia. Il Gruppo, l’Assessora e gli Assessori del PD confermano il proprio forte sostegno alla Presidente e al suo progetto politico", sono le parole della consigliera dem.

Fausto Piga (Fdi): "Todde ha barato, riandare al voto"

Non ha dubbi il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia: "Le elezioni si vincono o si perdono, ma le regole vanno rispettate sempre. Se la Presidente Todde ha barato con le spese elettorali è giusto riandare al voto"

Roberto Deriu (Pd): "Todde dimostrerà correttezza"

"Siamo fiduciosi. La presidente Alessandra Todde dimostrerà la correttezza della propria condotta e il nostro lavoro a vantaggio della Sardegna proseguirà con ancora maggiore energia. Il Gruppo, le e gli Assessor* del PD confermano il proprio forte sostegno alla Presidente e al suo progetto politico". E' il commento del capogruppo del Pd.

Giovanni Satta: "Lo avevo detto, si dovrà rivotare"

Lapidario l'ex consigliere di centrodestra: "Lo avevo detto 3 mesi fa, ribadito il 19 dicembre, si sapeva che la nostra presidente non aveva rispettato la legge in materia elettorale. Oggi la commissione di garanzia ne ha decretato la decadenza, ciò significa che il consiglio regionale dovrà prenderne atto, dovranno essere espletate le formalità di rito e si dovrà andare a votare, nel frattempo la Regione sarà retta dal vice presidente Meloni che dovrà anche fissare la data delle elezioni. Ovviamente la Todde potrà fare ricorso, ma nel caso questo venisse respinto succederà quanto ho sopra descritto".