Un addetto alla sicurezza di un supermercato è stato ucciso brutalmente a coltellate in pieno centro a Bergamo. Il terribile evento si è verificato in via Tiraboschi, vicino al Carrefour, dove la vittima, un uomo di 40 anni di nome Mamadi Tunkara, svolgeva il suo lavoro.

Come riporta TgCom 24, testimoni oculari hanno raccontato che la vittima e il suo aggressore si sono inseguiti per alcuni metri prima che il vigilante venisse spinto contro una vetrina e colpito ripetutamente con un coltello.

Mamadi Tunkara, originario del Gambia e responsabile della sicurezza del supermercato, stava per iniziare il turno di lavoro quando è stato tragicamente attaccato mentre si dirigeva verso l'edificio. L'assalitore, un uomo di colore di circa 40-45 anni, è fuggito dopo il delitto ed è attualmente ricercato dalla polizia.