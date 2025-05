«Centrodestra irresponsabile: mentre taglia i fondi alle strade, attacca chi denuncia». A dirlo è Alessandro Solinas, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che interviene sulle polemiche degli ultimi giorni legate alla gestione della viabilità e alle parole dell’assessore Bartolazzi. «Le polemiche montate ad arte ci restituiscono almeno una verità: è emersa con chiarezza la goffa e strumentale operazione politica messa in atto dal centrodestra», attacca Solinas. Secondo il consigliere pentastellato, si sarebbe tentato di «distorcere il significato delle parole attribuite all’assessore» e, allo stesso tempo, di «cavalcare mediaticamente la vicenda per sviare l’attenzione da un fatto ben più grave e oggettivamente indifendibile: il taglio delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali, ridotte di oltre la metà».

Solinas definisce «inaccettabile» l’attacco all’amministratore straordinario che ha denunciato la situazione e giudica «gravissimo» il tentativo di chiederne le dimissioni. «È desolante constatare – conclude – come alcuni rappresentanti sardi del centrodestra, pur ricoprendo incarichi di prestigio a Roma, non riescano a far sentire la voce della nostra terra. Come Movimento 5 Stelle continueremo a difendere i cittadini da una classe dirigente distante, arrogante e politicamente fallimentare».