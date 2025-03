Si apre con un vertice di maggioranza la settimana decisiva per la politica in Sardegna. L'incontro di questa mattina in Consiglio regionale ha visto riuniti la presidente della Regione Alessandra Todde, i consiglieri di maggioranza del campo largo e il presidente dell'Assemblea Piero Comandini. Al centro del confronto, le possibili modifiche alla Manovra finanziaria da circa 10 miliardi di euro, ora in discussione in commissione. L'obiettivo è approvare il testo rapidamente per evitare un quarto mese di esercizio provvisorio. Da mercoledì 19 marzo inizieranno le audizioni dei portatori di interesse, tra cui sindacati, associazioni di categoria, rettori delle Università, Anci e rappresentanti degli enti locali.

Nel frattempo, due appuntamenti chiave: sempre il 19 marzo partirà il giudizio di merito sulla fusione degli aeroporti sardi, con la Regione opposta a Geasar e Sogeaal. Il 20 marzo, invece, si terrà la prima udienza sul caso decadenza della presidente Todde, che ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Collegio di garanzia elettorale per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.