Fine settimana drammatico in Sardegna, con la terribile tragedia ha colpito la comunità di Sestu ieri mattina, domenica 16 marzo, poco dopo mezzogiorno, quando il 19enne Yuri Loi è morto in un terribile incidente stradale avvenuto in via Cagliari, all’incrocio con via Molinari.

Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava alla guida della sua moto, una Crm, quando è avvenuto un violento impatto con un'auto, che ha causato al ragazzo un violento lancio per diversi metri.

I soccorritori del servizio medico d'urgenza 118 sono prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno tentato in tutti i modi di rianimare il giovane, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. I carabinieri sono giunti sul posto per condurre le indagini necessarie a comprendere come si sia verificato lo scontro.

“La nostra comunità è straziata dalla tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino”, ha scritto la prima cittadina, Paola Secci, sui social.

Sabato i funerali di Marco Mameli, un altro giovane strappato alla vita troppo presto

Un altro evento che ha reso ancora più malinconico il weekend sardo è stato il funerale di Marco Mameli, l'operaio 22enne di Ilbono ucciso da almeno due coltellate lo scorso 1° marzo durante i festeggiamenti del Carnevale a Bari Sardo.

Mentre si cerca ancora il responsabile, sabato pomeriggio alle ore 15:00 è stato dato l'ultimo saluto al 22enne. Durante la commovente cerimonia, il feretro è stato scortato da numerosi partecipanti mentre le campane rintoccavano a segno di lutto.

In un gesto di profondo rispetto e affetto per Marco, al cimitero è stato condotto anche il suo amato cavallo, simbolo della grande passione che nutriva per questi nobili animali. Questo semplice ma significativo atto ha reso ancora più toccante l'addio finale. Il corteo funebre ha percorso le strade del villaggio, tra pianti e abbracci, mentre molti faticavano a trattenere le lacrime, ricordando Marco per la sua gentilezza e il suo spirito solare.