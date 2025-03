Un aumento dell'alta pressione sul Mediterraneo sta portando a un periodo più stabile ma più freddo, a causa di masse d'aria provenienti dal Nord Europa. Secondo Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, oggi e domani ci sarà un tempo variabile con nuvolosità e possibili fenomeni sparsi sull'Italia.

Si prevedono nevicate sui rilievi alpini centro-orientali, piogge nel Friuli Venezia Giulia e qualche piovasco nelle zone interne di Marche e Abruzzo, con neve sull'Appennino centrale a quote tra i 1200 e i 1400 metri, che scenderà rapidamente fino a 800 metri in tarda serata.

Martedì 18 marzo, i venti di Bora e Grecale porteranno variabilità soprattutto al Nord-Ovest e su Sardegna e Sicilia, con possibili nevicate in Piemonte e Valle d'Aosta anche a quote inferiori ai 900 metri. Il resto del Paese vedrà un miglioramento, ma con temperature minime in calo, soprattutto al Nord, dove si prevedono brinate in Val Padana. Le giornate di Mercoledì 19 e Giovedì 20 saranno più stabili grazie a una temporanea rimonta dell'anticiclone africano, ma si prevede un nuovo cambiamento a partire da Venerdì 21, con il ritorno di correnti umide atlantiche che porteranno un'altra fase di maltempo, probabilmente coinvolgendo anche il weekend.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 17 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli e isolate, sul settore nord-occidentale e settentrionale nel pomeriggio; venti deboli di direzione variabile; mari mossi, poco mossi sul settore orientale.

Previsioni per domani, martedì 18 marzo: cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore orientale nelle ore centrali della giornata; temperature minime in lieve aumento, massime in leggero calo sul settore orientale e in lieve aumento altrove; venti deboli da Est tendenti al rinforzo dalla mattina, forti sulle coste meridionali e settentrionali; mari mossi con moto ondoso in progressivo aumento nel corso della giornata.

Previsioni per mercoledì 19 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore meridionale con isolate precipitazioni deboli, anche a carattere di rovescio o temporale; temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento principalmente sul settore settentrionale e centrale; venti deboli o moderati da est sud-est con locali rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali; mari mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale. Per venerdì si prevede un graduale aumento della nuvolosità associata a possibili precipitazioni isolate e deboli dalla tarda serata. Le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati orientali con locali rinforzi sino a forti sulle coste. I mari saranno mossi o molto mossi.