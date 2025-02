Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato una nuova legge che elimina il divieto di assumere mogli, mariti, conviventi e parenti stretti negli uffici dei gruppi politici. La norma, proposta dal capogruppo del PD Roberto Deriu e firmata da tutti i capigruppo di centrodestra e centrosinistra, è stata votata due giorni fa all’unanimità, con procedura d’urgenza e senza alcun dibattito in Aula.

Le modifiche alla legge del 2014

La legge interviene sulla disciplina della gestione del personale nei gruppi consiliari e modifica alcune disposizioni introdotte nel 2014. Quella normativa era nata in seguito alle inchieste sui fondi ai gruppi consiliari, che avevano coinvolto consiglieri delle legislature 2004-2009 e 2009-2014.

Tra le principali novità della riforma:

Eliminazione del divieto di assumere parenti: non sarà più vietato reclutare coniuge, convivente o parenti stretti di consiglieri regionali in carica.

Nuove regole sui fondi ai gruppi: la sovvenzione annuale per il personale viene abolita e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio dovrà stabilire nuove regole per l’utilizzo delle risorse finanziarie.

Gestione delle assunzioni: i contratti a tempo determinato non saranno più firmati direttamente dai capigruppo, ma gestiti dalla struttura dell’amministrazione consiliare.

Cosa cambia per il personale assunto?

La norma introduce alcuni vincoli per il personale dei gruppi consiliari: alla cessazione del contratto, non sarà possibile essere assunti né nell’amministrazione consiliare né nello stesso gruppo consiliare; Il contratto non potrà essere trasformato in un rapporto a tempo indeterminato; Ogni gruppo consiliare avrà la possibilità di rinunciare al contributo per il personale.

Un provvedimento senza opposizioni

La legge è stata approvata in tempi rapidi: la proposta è arrivata in Aula senza passare dalla Commissione, è stata votata all’unanimità e non ha suscitato alcun dibattito tra le forze politiche. Un dato che non passa inosservato, considerando la delicatezza del tema e il fatto che, fino a oggi, il divieto di assunzione dei parenti era stato uno dei punti chiave introdotti dopo le inchieste sulle spese dei gruppi consiliari.

Ora si attende il nuovo regolamento dell’Ufficio di Presidenza, che dovrà definire nel dettaglio le modalità di attuazione della norma.