"La manovra finanziaria è stata approvata in Giunta lo scorso 29 gennaio, come da prassi, abbiamo richiesto il parere dei revisori dei conti che arriverà nei prossimi giorni. Completato anche questo passaggio, sarà trasmessa in Consiglio Regionale. Naturalmente, il Consiglio, in base alle proprie competenze, stabilirà il calendario della discussione in aula". La presidente della regione Alessandra Todde replica a FdI dopo l'attacco sul dibattito per la mozione approvata dall'Aula per la delibera sul conflitto di attribuzione dei poteri con lo Stato davanti alla Corte costituzionale sull'ordinanza di decadenza della governatrice.

"Nel frattempo, come già annunciato, la nostra proposta di riorganizzazione sanitaria ha concluso il suo iter in Commissione e presto approderà in aula - aggiunge -. Non mi sono mai voluta inserire nelle polemiche sull'ordine delle priorità da affrontare. Ritengo l'emergenza sanitaria, che sta vivendo la nostra isola, da affrontare con la massima attenzione e sensibilità, così come la manovra finanziaria che deve liberare risorse utili per il nostro territorio".

"Ho scelto deliberatamente di lasciare le polemiche ad altri, poiché il nostro unico obiettivo è concentrarci sugli interessi dei sardi e sulle questioni che riguardano la Sardegna. La gestione del calendario dei lavori è compito del Consiglio, per il quale nutro il massimo rispetto e con il quale collaboro quotidianamente - prosegue Todde -. Ci tengo a sottolineare un altro aspetto fondamentale: in queste settimane la Giunta ha lavorato alla legge 'Salva Casa'. Nei prossimi giorni condivideremo, con amministratori locali e cittadini, un calendario di incontri per affrontare temi come Sanità, Fondo Unico, Finanziaria e la stessa legge Salva Casa, procedendo nel solco del metodo già avviato con la legge sulle Aree Idonee".

"Noi continuiamo - conclude la governatrice - a lavorare duramente nel solo interesse del nostro popolo. Perché questa terra non ha bisogno di chiacchiere, ma di cambiamento e risultati".